Il Dortmund si scalda prima della Lazio: problemi in difesa per Favre

Il Borussia Dortmund si scalda. I tedeschi, che martedì sera all'Olimpico affronteranno la Lazio nell'esordio stagionale in Champions League, oggi pomeriggio saranno impegnati nella trasferta contro l'Hoffenheim. Qualche problema in difesa per Lucien Favre, riporta la rassegna stampa di Radiosei: Akanji è ancora in quarantena per il Covid, Zagadou infortunato come Schulz e Schmenzer. Il trio arretrato sarà composto, con tutta probabilità, da Piszczek, Hummels e Can, ma l'ex Juve sarà squalificato in Champions. La squadra, colpita da qualche defezione, avrà davanti a sè un gruppo fortemente influenzato dal virus: non ci sarà Kramaric, capocannoniere della Bundesliga con sei reti, salterà il duello con Haaland. Adams e Kaderabek sono tornati dalle Nazionali, ma hanno l'obbligo di rimanere in quarantena per positività o contatti con contagiati.

Lazio, Rambaudi: "Contro la Samp punterei su Muriqi - Correa, vi spiego perché"

Lazio, a Genova senza Immobile: l'ultima volta il KO col Milan. Ma ora Inzaghi ha più soluzioni...

TORNA ALLA HOMEPAGE