Coronavirus / Estate, spiagge a numero chiuso prenotate via app: il plexiglass non convince

Il plexiglass in spiaggia non convince per costi e comodità e così due sono le soluzioni alternative per far vivere comunque il turismo marittimo in estate. Il coronavirus stavolgerà un po' tutto naturalmente poiché ognuno dovra ritagliarsi uno spazio di distanza di almeno un metro dalle persone vicine. Molte le Regioni che si stanno attrezzando così per istituire accessi a numero chiuso con prenotazione via app: se non c'è posto niente mare. È il caso dell'Abrizzo dove sarà proprio un'applicazione per il telefonino a gestire l'arrivo dei turismi: si potrà scegliere l'ora e il proprio ombrellone e indicare in quanti si è. A quel punto la richiesta sarà approvata o meno. A Porto Cesareo, in Puglia, spiaggia invece recitanta con corde e picchetti: ogni turista che arriverà, se troverà spazio, avrò un'area a se dedicata di circa dieci metri. Il Lazio e le spiagge romane vedranno l'arrivo dei vigilantes per il controllo: anche qui gli accessi saranno a numero chiuso. Il Veneto ha pubblicato infine un programmo di 18 punti per la gestione dei lidi: prenotazioni online, polizia municipale a presidiare i liti e distanziamento sociale per tutti, anche i bambini.

