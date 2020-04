Coronavirus / Governo, nel nuovo decreto il "bonus vacanze"

È più di un'ipotesi quella de Il Sole 24 Ore. Nel nuovo decreto del governo che dovrà convogliare risorse dai 55 ai 70 miliardi per sostenere la ripartenza dell'Italia, ci sarà anche un bonus vacanze. Una soluzione per spingere gli italiani a fare le vacanze in Italia, nelle proprie regioni, e dare allo stesso modo una mano alle strutture turistiche, dai B&B agli alberghi. Il meccanismo sarà basato sulla detrazione fiscale delle spese del 2020 per soggiorni di almeno tre notti presso strutture ricettive italiane, fino a un massimo di 325 euro a seconda della grandezza del nucleo familiare che andrà spostandosi.

