Coronavirus / Gualtieri: "Messi sul tavolo i bond europei (Recovery Found), tolte le condizionalità del Mes"

Anche il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ha commentato con una breve frase l'accordo dell'Eurogruppo: "Messi sul tavolo i bond europei, tolte dal tavolo le condizionalita del Mes. Consegniamo al Consiglio europeo una proposta ambiziosa. Ci batteremo per realizzarla". Un piano complessivo da 1000 miliardi in cui, come avevamo già specificato, i bond europei non sono gli eurobond di cui fin qui si è parlato, ma il Recovery Found pensato dalla Francia e affidato adesso a una lettera del presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno. Non è chiaro se il Recovery Found sarà nel documento ufficiale di conseguenza, ma è più probabile che sarà presentato scorporato dalle altre misure.

