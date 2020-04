Coronavirus, il Lazio Club Cina invia a Roma 8mila mascherine

In questo momento di emergenza mondiale, la parola solidarietà diventa appiglio e fonte di speranza. Nel mondo Lazio c'è chi tenta di non far mancare il proprio supporto. Anche da distanze all'apparenza proibitive. Come riporta l'odierna rassegna di Radiosei, i ragazzi del Lazio Club Cina hanno spedito a Roma 8mila mascherine protettive non chirurgiche. Un gesto nobile, che ha percorso ben 8mila chilometri di distanza. "Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni", è la frase di Shakespeare che accompagna il regalo proveniente dal paese del Dragone. I dispositivi di protezione, presi in carico dal presidente dell'associazione Amici di Porta Pia e di Lazioland Paolo Peroso, sono state distribuite gratuitamente a enti istituzionali, associazioni di volontariato e case famiglia. Nel comunicato si legge: "Un piccolo ma importante gesto tra i tanti che, in futuro, sapremo condividere tutti. Perchè insieme possiamo farcela".