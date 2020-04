Coronavirus, la Real Sociedad fa marcia indietro: niente ripresa degli allenamenti

AGGIORNAMENTO ORE 18.05 - Marcia indietro della Real Sociedad, che nelle scorse ore aveva annunciato la ripresa degli allenamenti in Spagna, nonostante l'emergenza coronavirus. Nel pomeriggio però - secondo quanto riferisce AS - il Consiglio superiore dello Sport ha contattato il club di San Sebastian con una notifica scritta per ricordare che nel regio decreto sullo stato di allarme in vigore a partire da questo lunedì, che sancisce lo stop di alcune attività lavorative non essenziali, include nella terza disposizione la chiusura delle strutture sportive e la sospensione degli allenamenti di gruppo. Inoltre, la stessa presidente del CSD ha telefonato personalmente al presidente della Real Sociedad Jokin Aperribay.

La Real Sociedad è pronta far riprendere gli allenamenti individualmente questa settimana. Sarebbe il primo club spagnolo a riprendere le attività durante la pandemia di coronavirus. La società iberica afferma che i giocatori avranno la possibilità di iniziare ad allenarsi nel centro di allenamento dopo che il governo spagnolo ha deciso di allentare alcune delle sue misure di blocco. Non è ancora chiaro, però, se il governo consentirà alla Real Sociedad di aprire il suo centro di formazione, visto che la maggior parte delle strutture sportive dovrebbe ancora rimanere chiuse.