Coronavirus / Loria del Pisa positivo dopo il ritiro con l'U21

Non una buona settimana per il Pisa che, dopo aver perso contro la Salernitana di Lotito, dovrà fare a meno di Leonardo Loria. risultato positivo al Coronavirus. Il portiere, dopo essere rientrato dal ritiro con la Nazionale U21, ha svolto individualmente il tampone che ha dato esito positivo. Il ragazzo è asintomatico e già in quarantena. Anche Marin e Varnier hanno eseguito lo stesso iter, che però ha dato esito negativo per ben due volte e quindi potranno ricongiungersi al gruppo squadra. La notizia è stata diffusa direttamente dal club con una nota ufficiale.