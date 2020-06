Coronavirus, notizie positive dal Veneto: zero nuovi positivi e zero morti

Il 7 giugno per il Veneto è una giornata sicuramente simbolica nella lotta al coronavirus. Per la prima volta dall'inizio dell'epidemia sono zero i nuovi positivi e zero i morti nelle ultime 24 ore. Già ieri era stata anticipata la tendenza, con un nuovo positivo e tre decessi. In generale rimangono 19.183 i positivi al Covid, 1.954 i decessi.