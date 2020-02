Coronavirus, primo morto italiano: 78enne a Monselice

Uno dei due cittadini veneti ricoverati a Monselice per contagio da coronavirus è morto in serata. La conferma arriva dal governatore Zaia, che specificando in Vò Euganeo il comune di residenza dei due contagiati, ha aggiunto: "Siamo preoccupati, ho parlato col sindaco di Vò Euganeo per adottare tutte le misure: chiusura delle scuole, degli esercizi commerciali, cercando di ricostruire tutte le attività sociali e i contatti che queste persone hanno avuto per capire qual è il livello di cordone sanitario da mettere in atto. Non bisogna diffondere il panico ma prima regola è l'isolamento". I casi accertati oggi sono 17: i 15 in Lombardia e i 2 in Veneto.

Pubblicato il 21/02 alle ore 23:50