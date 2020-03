Coronavirus / Prodi a 'Che Tempo Che Fa': "Olandesi? A chi venderanno i tulipani con una grande crisi?"

Mini show di Romano Prodi ai microfoni di Fabio Fazio all'interno di "Che Tempo Che Fa". Prodi ha parlato di economia, lanciando qualche flash, e poi ha lanciato una non tanto velata stilettata all'Olanda: "Dobbiamo pensare a come ricostituire la struttura economica del Paese. Pensare immediatamente alle misure di adesso, ma pensare anche a come noi ricostruiamo l'Italia quando saremo fuori da questo dramma. I tanti slogan della politica di oggi? È semplicissimo, ogni politico guarda ai suoi elettori. Siccome c'è una diffusa idea che la solidarietà Europea finisca dove ipoteticamente favorisce uno stato invece che un altro, la politica risponde di conseguenza. È una sorta di democrazia barometrica. Se non si guardano ai problemi sul lungo periodo la vedo male. C'è una diffusa idea che la solidarietà europea finisca per aiutare soprattutto gli altri come ho già detto, ma gli olandesi devono capire: se succede una grande crisi a chi vendono i loro tulipani? Sono 4 anni che la democrazia è in regresso: il mondo è cambiato! Un punto sull'economia che sarà? È una crisi dell'offerta ed è una crisi della domanda: è come una guerra".

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ULTIME NEWS DI LAZIO

CLICCA QUI PER IL NOSTRO CANALE DAILYMOTION