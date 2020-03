Coronavirus / Secondo positivo nella Juventus: è Matuidi

Dopo Rugani, la Juventus ha registrato il secondo caso di calciatore positivo al coronavirus nella propria rosa. Si tratta di Blaise Matuidi, centrocampista francese che - come tutta la squadra - era già da una settimana in quarantena. Ecco il comunicato della società bianconera: "Il calciatore Blaise Matuidi è stato sottoposto ad esami medici che hanno rivelato la sua positività al Coronavirus-COVID-19. Il calciatore, da mercoledì 11 marzo, in isolamento volontario domiciliare, continuerà ad essere monitorato e a seguire lo stesso regime. Sta bene ed è asintomatico".