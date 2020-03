Coronavirus / Si muove l'Uefa: rinviate tutte le gare di Champions ed Europa League

Il coronavirus ferma anche il calcio europeo. Dopo tanti campionati nazionali (tra cui Liga, Ligue 1 e ovviamente Serie A), sono state rinviate a data da destinarsi anche tutte le partite in programma la prossima settimana di Champions League ed Europa League, oltre che della Youth League. Una decisione sofferta e tardiva per i vertici dell'Uefa. Il 17 marzo andrà in scena una riunione (in videoconferenza) per capire come affrontare in via definitiva l'emergenza. Ecco il comunicato ufficiale: “Alla luce degli sviluppi dovuti alla diffusione del COVID-19 in Europa, e delle relative decisioni prese da diversi governi, tutte le partite delle competizioni UEFA per club in programma la prossima settimana sono state rinviate. Ciò include i rimanenti ottavi di finale di ritorno UEFA Champions League, in programma il 17 e 18 marzo 2020; tutti le partite degli ottavi di ritorno di UEFA Europa League, in programma il 19 marzo 2020; tutte i quarti di finale della UEFA Youth League, in programma il 17 e 18 marzo 2020. Ulteriori decisioni su quando si svolgeranno queste partite saranno comunicate a tempo debito. A seguito dei rinvii, anche i sorteggi dei quarti di finale di UEFA Champions League e UEFA Europa League previsti per il 20 marzo sono stati rinviati. La UEFA ha invitato ieri i rappresentanti delle sue 55 federazioni associate, insieme ai consigli dell'Associazione europea dei club e delle leghe europee e a un rappresentante della FIFPro, a una riunione di videoconferenza martedì 17 marzo per discutere la risposta del calcio europeo all'emergenza”.

