Coronavirus / Ufficiale, domani alle 15 si inizia a parlare della fase 2. Frecciata di Conte alla Lombardia

Si inizia ufficialmente a discutere della fase 2. C'è anche una data: domani 7 aprile. Alle ore 15 ci sarà infatti un vertice in videoconferenza tra il premier Giuseppe Conte e il Comitato scientifico italiano. Collegati anche diversi ministri. Dunque altamente probabile che a breve il premier tornerà a parlare al popolo italiano. Nel mentre si alzano i toni fra lo stesso Conte e la Lombardia. Al quotidiano Tpi.it duro comunicato all'indirizzo della Regione: "Se la Lombardia avesse voluto, avrebbe potuto fare di Alzano e Nembro Zona Rossa. Non vi è argomento da parte della Regione Lombardia per muovere contestazioni al governo nazionale o ad altre Autorità locali. Se la Regione Lombardia ritiene che la creazione di nuove zone rosse andasse disposta prima, con riguardo all'intero territorio regionale o a singoli comuni, avrebbe potuto tranquillamente creare "zone rosse", in piena autonomia".

