Correa, allarme rientrato e Inzaghi sorride: ci sarà contro la Lazio

Mancano poco più di 48 ore al match dell'Olimpico tra Lazio e Inter e le incognite sono ancora molte soprattutto in casa nerazzurra. Simone Inzaghi dovrà infatti fare i conti con alcune assenze soprattutto dei giocatori sudamericani ancora impegnati con le rispettive nazionali. Tra loro soprattutto Lautaro Martinez e Correa che domani scenderanno in campo contro il Perù. Una buona notizia in casa nerazzurra arriva proprio dal Tucu che ha superato l'affaticamento degli scorsi giorni e ha svolto tutta la seduta di allenamento con l'Argentina. Il calciatore è quindi a disposizione del ct Scaloni e anche di Inzaghi al suo ritorno in Italia. Starà il mister piacentino decidere se utilizzarlo o meno visto che lui insieme a Lautaro Martinez e Vecino arriveranno solo nella notte tra venerdì e sabato.