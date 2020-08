Correa e Leiva, da Ibiza la performance canora sulle note di Whitney Houston - VD

Continuano le vacanze di Correa e Leiva in quel di Ibiza. I due, con le loro compagne, si sono rilassati in barca tra un po' di sole e qualche tuffo, per poi raggiungere in serata un noto locale dell'isola. Arrivato a destinazione, il gruppo di amici si è scatenato cantando e ammirando lo spettacolo dei ballerini sul palco. Ma c'è di più. Le due coppie si sono dedicate a vicenda la romanticissima 'I will always love you', capolavoro di Whitney Houston. Il video, pubblicato su Instagram da lady Correa, ne è la testimonianza. A Ibiza l'amore sembra essere nell'aria.

CLICCA QUI PER IL VIDEO