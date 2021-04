Corsa Champions affollata, sei squadre per tre posti: i calendari a confronto

Il rush finale di campionato sta entrando nel vivo e con lei anche la corsa Champions. Mente l'Inter sembra in fuga verso il tricolore, sotto ci sono sei squadre racchiuse in dieci punti e pronte a darsi battaglia per strappare un posto nell'Europa che conta. Solo tre tra Milan, Juventus, Atalanta, Napoli, Lazio e Roma ce la faranno. Di seguito la classifica e i calendari a confronto delle big di Serie A, ricordando che i biancocelesti hanno una gara in meno da recuperare contro il Torino.

CLASSIFICA

Inter 71 punti (29 gare)

Milan 60 punti (29 gare)

Juventus 59 punti (29 gare)

Atalanta 58 punti (29 gare)

Napoli 56 punti (29 gare)

Lazio 52 punti (28 gare)

Roma 50 punti (29 gare)

GARE DA RECUPERARE: Lazio-Torino (data da decidere, 24esima giornata)

30ª GIORNATA

Parma-Milan

Juventus-Genoa

Roma-Bologna

Sampdoria-Napoli

Hellas Verona-Lazio

Fiorentina-Atalanta

31ª GIORNATA

Napoli-Inter

Milan-Genoa

Atalanta-Juventus

Torino-Roma

Lazio-Benevento

32ª GIORNATA

Milan-Sassuolo

Juventus-Parma

Roma-Atalanta

Napoli-Lazio

33ª GIORNATA

Lazio-Milan

Fiorentina-Juventus

Cagliari-Roma

Torino-Napoli

Atalanta-Bologna

34ª GIORNATA

Milan-Benevento

Udinese-Juventus

Sampdoria-Roma

Napoli-Cagliari

Lazio-Genoa

Sassuolo-Atalanta

35ª GIORNATA

Juventus-Milan

Roma-Crotone

Spezia-Napoli

Fiorentina-Lazio

Parma-Atalanta

36ª GIORNATA

Inter-Roma

Torino-Milan

Sassuolo-Juventus

Napoli-Udinese

Lazio-Parma

Atalanta-Benevento

37ª GIORNATA

Juventus-Inter

Milan-Cagliari

Roma-Lazio

Fiorentina-Napoli

Genoa-Atalanta

38ª GIORNATA

Atalanta-Milan

Bologna-Juventus

Spezia-Roma

Napoli-Hellas Verona

Sassuolo-Lazio