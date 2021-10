Costanzo: "Bisogna intervenire sul terreno dell'Olimpico. Sarri e Mourinho..."

Maurizio Costanzo nel solito editoriale sulle pagine de Il Corriere dello Sport è tornato anche sulla polemica relativa allo stadio Olimpico. Il terreno di gioco dell'impianto è finito nell'occhio del ciclone con le critiche di Sarri e Mourinho. Ecco le parole del consulente per la comunicazione della Roma: "Che dite, vogliamo fare qualcosa riguardo al terreno dell'Olimpico? In proposito, si sono lamentati sia Sarri che Mourinho. Bisogna intervenire, non credo che i giocatori condividano lo stato del terreno e non vorrei si arrivasse che a lamentarsi siano anche gli spettatori".