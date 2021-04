Covid | Aifa invita a non riaprire: "Situazione di estrema gravità". Il 12 aprile proteste a Montecitorio

In un momento in cui iniziano, a livello sociale, i primi scollamenti del tessuto popolare, l'Aifa invita la cittadinanza a proseguire il periodo di austerità e non chiedere aperture. A parlare è il direttore generale dell'Aifa, Nicola Magrini: "La situazione dell'Italia è ancora di estrema gravità, per questo siamo molto preoccupati del numero molto elevato di morti tutti i giorni. C'è ancora molto da fare e da soffrire per altri due mesi. Dobbiamo vaccinare il più possibile. Uno sforzo massimo per spegnere la pandemia. Alcuni paesi l'hanno fatto, è possibile".

Riaperture

Intanto i ristoratori sono pronti a scendere in piazza il 12 aprile a Montecitorio. Con loro anche titolari di palestre, centri estetici, centri sportivi e bar. Il coro è unanime: riaprire subito, i soldi per sopravvivere sono finiti, non si è fatto abbastanza, con abbastanza velocità. Come risponderà la politica che paventava timide riaperture a partire dal 20 aprile?