Covid, all'ex Inter Bellugi amputate entrambe le gambe

Il Covid ha colpito anche Mauro Bellugi, ex difensore che in carriera ha vestito le maglie di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese e anche quella della Nazionale. Segnò proprio con la maglia nerazzurra la sua unica rete in carriera nella partita di Coppa dei campioni del 3 novembre 1971, vinta 4-2 dall’Inter sul Borussia Mönchengladbach. Ricoverato da fine novembre le sue condizioni si sono aggravate al punto da dover essere sottoposto all'amputazione di entrambe le gambe. A confermarlo lui stesso in una video-chiamata con il giornalista Luca Serafini sul sito altropensiero.net.

