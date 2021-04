Covid, De Rossi: "Mi sono messo paura, ho avuto un mancamento"

"Sono venuto perché avevo troppi sintomi che non andavano via, ho la polmonite interstiziale bilaterale, non a un livello gravissimo però ce l'ho. Mi hanno detto soprattutto che se non fossi venuto... Non è uno stadio al limite, ma non è neanche un covid da curare a casa". In un video inviato agli amici Daniele De Rossi, ricoverato all'ospedale Spallanzani per curarsi dal virus, parla delle sue condizioni. De Rossi piega che nei giorni scorsi si è "alzato dalla sedia ma senza farlo in maniera troppo veloce, normale come sempre e ho avuto un mezzo mancamento. Sentivo tutto ovattato, ho barcollato e mi sono messo paura, ho chiesto di fare un controllo".