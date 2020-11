Covid, ecco il tampone fai da te: come funziona e quanto costa

In Veneto è stato già sperimentato il kit per eseguire in autonomia il test antigenico. Proprio il presidente della Regione, Luca Zaia, si è sottoposto in diretta al "tampone fai da te" che in poco tempo ha dato esito negativo. "Il testing in Veneto durerà circa un mese - ha detto Zaia - Poi, prima della diffusione nelle farmacie, bisognerà attendere la validazione nazionale".

Il costo alla produzione del nuovo kit si potrebbe aggirare sui 3 euro a confezione. Nello specifico si tratta di un tamponcino, una provetta con il reagente e una saponetta simile a quelle dei test per la gravidanza. Il tamponcino si infila nel naso (non fino in fondo), si gira per cinque volte in ciascuna narice ,poi si inserisce in una provetta con il reagente e viene gettato. Quattro gocce della provetta si versano sulla saponetta e in pochi secondi dà il risultato: una striscia negativo, due strisce positivo. Tutta l'operazione dura circa due minuti.