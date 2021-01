Covid / Lazio in zona arancione per almeno 14 giorni: l'annuncio di D'Amato

L'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, durante la trasmissione Omnibus su La7, ha annunciato che la Regione Lazio rimarrà in zona arancione per almeno altri 14 giorni. In base ai numeri legati ai contagi poi, verranno prese altre decisioni tra due settimane. "Se ci sarà stato rigore nei comportamenti, torneremo in zona gialla" - ha sottolineato - "Dipende tutto da noi. Al momento non rischiamo la zona rossa". Sui vaccini invece si è espresso in questi termini: "Queste notizie sulla riduzione dei rifornimenti di Pfizer ci allarmano. Oggi verificheremo se arriveranno le dosi previste, seppur con un taglio del 30%, ma certo questo per noi significa frenare. Non conosco i rapporti contrattuali, né quali sono le vere motivazioni che stanno dietro questa scelta (di non rispettare le scadenze, ndr), ma noto che all'inizio l'Italia era la "Cenerentola" d'Europa e sembrava non ci fossero problemi. Sono iniziati nel momento in cui siamo diventati il primo Paese per somministrazioni".