Covid / Montesano non ci sta: "Perché rifare il lockdown se non è servito?"

Da oggi gran parte dell'Italia è in zona rossa. Per molti la decisione di chiudere nuovamente il paese, evitando così la maggiore diffusione del Covid-19 e delle sue varianti, è stato un passo indietro. All'agenzia di stampa Adnkronos, l'attore romano e laziale Enrico Montesano ha detto al riguardo: "La domanda che viene spontanea al cittadino comune pensante è: perché? Perché rifanno un lockdown che palesemente non è servito a nulla rispetto al virus, vista la situazione in cui ci troviamo, ma invece ha già creato danni enormi su molti altri fronti? Cui prodest? Hanno prima chiuso tutto, poi a zone rosse alternate, poi arancioni, poi gialle, poi di nuovo rosse ed ora di nuovo tutti chiusi. E' evidente che il lockdown, anche a detta di molti esperti, non si è rivelato uno strumento efficace per combattere il Covid. Se da un lato infatti non serve per combattere il virus, il lockdown sta generando povertà, crisi a tutti i livelli, chiusura di moltissime attività, quindi un effetto, negativo, lo ha".