Covid, morto un tifoso inglese contagiato durante la finale di Euro2020

Si chiamava Danny Bailey e aveva 39 anni, il tifoso dell’Arsenal che è morto a causa del Covid. Il giovane è stato contagiato sugli spalti di Wembley durante la finale di Euro2020 tra Italia e Inghilterra. Così come riporta il Mirror, il ragazzo era vaccinato ma assumeva dei farmaci immunosoppressori a causa di un trapianto al rene che aveva subito. Questo lo rendeva un soggetto a rischio. Un ragazzo conosciuto in patria, lo ha ricordato Michael Televantou tifoso dei Gunners: "Tutti lo conoscevano, tutti si sono imbattuti e hanno avuto a che fare con lui ho sempre saputo che era popolare, ma non mi ero reso conto di quanto lo fosse fino a quando non è morto, quando sono arrivati tutti quei commenti e quei post".

