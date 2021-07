Cragno: "Anche la Lazio lotterà per il titolo. Inzaghi? Ha fatto un gran lavoro"

Alessio Cragno è pronto per una nuova stagione con la maglia del Cagliari. Il portiere rossoblù, oltre a ribadire la sua forte appartenenza alla squadra sarda, ha parlato della prossima stagione con l'arrivo di tanti grandi allenatori tra cui Maurizio Sarri. Anche la Lazio secondo lui sarà una delle pretendenti al titolo. Ecco le sue parole ai microfoni de La Nuova Sardegna:

MOURINHO, SARRI, SPALLETTI E ALLEGRI – "Stiamo parlando di allenatori di assoluto livello internazionale. Nella loro carriera hanno vinto tanto e questo non può che fare bene alla Serie A. Sono sicuro che alzeranno il livello, vedremo cose nuove sotto l’aspetto tattico, saranno motivo di crescita per tutto il calcio italiano. Hanno idee, personalità e carisma. Uomini che sanno quello che vogliono. Mi incuriosisce tanto il ritorno di Mourinho, con lui non ci si annoia mai. A me sta simpatico".

JUVENTUS FAVORITA? – "Sarà una delle favorite, non la sola però. Non c’è dubbio che ha grande voglia di rivincita dopo il quarto posto dello scorso torneo. Però bisogna ricordarsi che è l’Inter campione d’Italia, quindi sarà la squadra da battere. Quando hai lo scudetto sulla maglia raddoppi la forze. Secondo me anche Napoli, Lazio, Milan e Atalanta si aggiungono alla lista delle pretendenti per il titolo e la Roma può essere una gran bella sorpresa. Mourinho è sempre un valore aggiunto. I tifosi avranno modo di divertirsi, non ci saranno partite scontate. Speriamo che gli stadi vengano riaperti, al più presto".

SU INZAGHI – "Allenare dopo Antonio Conte non è mai facile. L’Inter non vinceva da tanti anni e lui c’è riuscito alla grande. Inzaghi è bravo, alla Lazio ha fatto un gran bel lavoro, cercherà di portare le sue idee in un ambiente per lui completamente nuovo. È sotto esame? Non lo so e non ho titolo per dirlo. Per me è un tecnico di grande livello e lo ha dimostrato".