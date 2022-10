Cremonese, Alvini fa il punto: "Finora abbiamo sbagliato solo con la Lazio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Cremonese ha pareggiato 1-1 sul campo del Lecce, in fondo a una partita in cui la squadra lombarda ha sfiorato in un paio di occasioni la vittoria. Il tecnico Massimiliano Alvini in conferenza stampa ha citato la partita contro la Lazio come l'unica completamente sbagliata dai suoi: "Non sono contento del risultato, come non lo sono da otto domeniche. In queste prime giornate la Cremonese ha tracciato un percorso. Abbiamo sbagliato solo con la Lazio, poi abbiamo perso male alcune partite, altri pareggi che ci stanno stretti. Ma io ero certo, perché conosco alcuni calciatori, che oggi avremmo fatto una partita significativa, contro una squadra forte e che stimo. Raccogliamo quello che dice il risultato al 95’".