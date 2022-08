Cremonese, male l'esordio di Escalante: un brutto fallo gli costa l'espulsione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Gonzalo Escalante è da pochi giorni un giocatore della Cremonese. La squadra lombarda è impegnata all'Artemio Franchi per l'esordio in campionato contro la Fiorentina ma dal 44' è costretta a giocare in inferiorità numerica. L'ex biancoceleste è stato infatti espulso a pochi minuti dal termine della prima metà di gara per aver atterrato un avversario con un bruttissimo intervento in scivolata. Per il centrocampista è rosso diretto.