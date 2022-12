Cronaca Roma | Svolta nel giallo di Alessia Sbal: “Fu omicidio, non un incidente”

Fonte: TuttoGossipNews.it

Nel giallo di Alessia Sbal, la 42enne morta sul GRA di Roma investita da un Tir, può arrivare una svolta decisiva. Ieri, un testimone ha raccontato che un Tir ha speronato la Panda della donna. Oggi il contenuto delle telefonata fatte dal 112 potrebbero trasformare un’accusa di omicidio stradale in volontario... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > ALESSIA SBAL <

