Crotone - Lazio, perle di Immobile e Correa: le immagini dei gol - FOTO

Immobile e Correa archiviano la pratica Crotone. Sono i due attaccanti di riferimento a trascinare la Lazio nella pioggia, portando a casa tre punti preziosi per la classifica. Per Ciro si tratta del quarto gol in campionato, dopo un periodo difficile per lui a causa delle vicende legate alla positività al gene N. Il suo rientro è fondamentale per i biancocelesti: ogni volta che la Scarpa d'Oro segna, la Lazio vince. Primo centro in campionato per il Tucu, che aveva già timbrato il cartellino in Champions League in casa del Bruges. Di seguito gli scatti migliori dei due gol.