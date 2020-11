Quella con il Crotone è la presenza numero 150 in Serie A per Pepe Reina. Il portiere ex Liverpool, arrivato a Roma come vice Strakosha, sta trovando molto spazio con Inzaghi viste le problematiche covi d'dell'albanese. In Italia ha vestito le maglie di Napoli, Milan e adesso Lazio dove ha collezionato, sin qui, 5 apparizioni.