Cucchi: "Attacco a Lotito un dato di fatto. Importante chiudere la stagione sul campo"

Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto Riccardo Cucchi per parlare della ripresa del campionato: "Il sogno di tutti è che questa stagione si chiuda sul campo, che i verdetti arrivino sul campo. Non sarebbe stato giusto bloccare promozioni o retrocessioni. Sono d’accordo con Gravina, questa è la vittoria della volontà di andare avanti. Un elemento di dubbio in questa giornata è forse non aver definito con chiarezza il dopo. Chi potrà partecipare a play-off o play-out? Come sarà attuato l’algoritmo? Sono temi importanti, su cui serve chiarezza. Anche nel rispetto dei tifosi e degli appassionati. Attacchi a Lotito? Rilevare che ci sia un attacco mirato, non sempre giustificato, è un dato di fatto”.