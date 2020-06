Cucchi: "Contento che la Lazio sia la prima squadra a giocare a Bergamo"

Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto il noto giornalista Riccardo Cucchi, che ha parlato della gara d'esordio della Lazio in casa dell'Atalanta: "Sono contento che sia la Lazio la prima a ricominciare a Bergamo. La città in questi tre mesi ha sofferto tanto e il calcio rappresenta una speranza di ritorno alla normalità". Sul peso dell'operato dei tecnici: "Tutti avranno un momento di calo ed è importante per gli allenatori, al di là di ritrovare gli schemi, la gestione dei ritmi, della forma dei giocatori. Non saranno al 100% dopo 4 mesi, è impossibile stare al massimo, quindi la gesione assume un'importanza ancora maggiore".