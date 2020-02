Cuore Lazio: donate le maglie di Immobile, Caicedo e Correa per beneficenza

Un bel gesto, per essere “Liberi di fare sport”. Si chiama così l'associazione, che permette ai ragazzi con disabilità intellettive di praticare sport, per la quale sono state messe all'asta le maglie autografate di Immobile, Caicedo e Correa. Quest'oggi, presso lo Stadio Campo Ripoli a Tivoli, sta andando infatti in scena l'evento “Dolcetto e Scherzetto”, organizzato dalla Css Tivoli, nel quale si possono trovare i “cimeli” biancocelesti. Il ricavato verrà tutto devoluto in beneficenza all'associazione. Oltre alle maglie della Lazio sono presenti anche quelle di Palombi (Cremonese), Dzeko e Pellegrini (Roma), Rajkovic e Falzerano (Perugia) e due casacche celebative della Tivoli. Tutte donate per fare in modo che anche questi ragazzi siano “Liberi di fare sport”.