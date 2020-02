D'Amico: "Grande Lazio... Ora compriamo altri giocatori per l'Inter"

Felice ma mai banale, come sempre. Vincenzo D'Amico ha dato sfogo a tutta la sua ironia nel pomeriggio a TMW Radio. La sua Lazio ha battuto l'Inter di due ex come Candreva e de Vrij (soprattutto), con quest'ultimo protagonista in negativo per i nerazzurri nel fallo da rigore: "Cosa penso della partita? Direi di aspettare la prossima campagna acquisti e comprare altri giocatori per l'Inter". Tornando seri, la vittoria biancoceleste è stata più che meritata: "Inzaghi ha fatto quello che doveva fare, così come Conte. Non so quale tra le due sia la più forte, ma di sicuro l'Inter avrebbe potuto fare qualcosa di più di quello che abbiamo visto. Soprattutto Lukaku e Lautaro. La Lazio ha meritato perché ha giocato meglio e perché l'Inter ha invece giocato sotto le sue possibilità. Conte ora darà la colpa come al solito ai giocatori, alla qualità della rosa. Ma in realtà ha poche scusanti. Ha vinto la Lazio, che si è dimostrata più forte".

