D'Amico su Mertens: "Il Napoli spera non abbia offerte per giocare al ribasso"

Il futuro di Dries Mertens è ancora incerto. Il belga, in scadenza con il Napoli, non ha ancora firmato il rinnovo di contratto. Alcuni club si sono interessati, Lazio compresa, anche se nessuna offerta ufficiale è stata avanzata. A chiarire la situazione è Andrea D'Amico che ha così affermato ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Per Mertens è una questione di cifre, lo ha detto anche il presidente: il Napoli spera che Dries non abbia tutte queste alternative e gioca un po' al ribasso in sede di rinnovo".