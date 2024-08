Dalla Premier alla Serie B, quanti campionati al via: si parte oggi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Alcuni lo chiamano calcio spezzatino, ma ormai ci siamo abituati. Un venerdì che vedrà l'inizio di diversi campionati, a cominciare dal più importante d'Europa. La Premier League 2024-2025 apre i battenti con la sfida tra Manchester United e Fulham (ore 21 su Sky Sport Uno). Alle 20.30 invece saranno Brescia e Palermo a inaugurare la nuova Serie B: appuntamento alle 20.30 su DAZN (visibile anche ai non abbonati). Ma non finisce qui. In Ligue 1 i campioni in carica del PSG apriranno la stagione in casa del Le Havre. Inoltre oggi sono in programma due sfide di Liga (che ha preso il via a Ferragosto), Celta-Alaves (ore 19 DAZN) e Las Palmas-Siviglia (ore 21.30 DAZN), e il match di Coppa di Germania tra Ulm e Bayern Monaco (ore 20.45 su Sky Sport Calcio).

19.00 Celta-Alaves (Liga) - DAZN

20.30 Brescia-Palermo (Serie B) - DAZN

20.45 Ulm-Bayern (Coppa di Germania) - SKY SPORT CALCIO

20.45 Le Havre-PSG (Ligue 1)

21.00 Manchester United-Fulham (Premier League) - SKY SPORT UNO

21.30 Las Palmas-Siviglia (Liga) - DAZN