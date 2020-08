David Silva: "Ho ricevuto tante offerte, ma avevo voglia di tornare in Spagna. E la mia famiglia..."

Qualche minuto fa si è conclusa la presentazione di David Silva, che dopo essere stato per giorni a un passo dalla Lazio è approdato tra le fila della Real Sociedad. Il vicepresidente del club è stato il primo a prender parole, spiegando: "David ha scelto noi nonostante le altre offerte, dobbiamo ringraziarlo. Benvenuto nella tua nuova casa". Subito dopo, l'ex City ha iniziato a rispondere alle domande dei giornalisti, dando anche maggiori dettagli sui trasferimento e sulle tante offerte ricevute: "La gente mi ha mostrato tanto affetto, ho voglia di iniziare, di conoscere i miei compagni e tutto il gruppo di lavoro. Spero che sia una buona stagione, la squadra sta facendo un buon calcio. Sia io che la mia famiglia avevamo voglia di tornare in Spagna, nella Liga, e la Real Sociedad era la scelta giusta. In passato ho vissuto nei Paesi Baschi e mi sono trovato bene, anche con la gente. Insieme alla mia famiglia ho deciso di tornare".

ASPETTATIVE - "Voglio fare le cose per bene, la gente ha voglia di vedermi in campo. Quando ho ricevuto la notizia, ero molto contento. È stata un’operazione rapida. Ho visto la squadra giocare un buon calcio l’anno passato. Ho grande aspettative per questa stagione. Offerte? Sì, ne ho ricevute da tante squadre, ma ho scelto comunque la Real. È stato tutto molto rapido, come è andata l’operazione è una cosa molto personale, di cui non voglio parlare. Voglio essere importante per la squadra, con l’esperienza aiutare anche i più giovani. Ho stima nei confronti dell’allenatore, prima di firmare ho parlato con varie persone che mi hanno detto cose positive di lui. In seguito, ho parlato anche con lui, le sensazioni sono buone".

TITOLI - "Durante la mia carriera ho vinto vari titoli, voglio continuare a farlo anche qui. Se il test sarà negativo già domani potrò iniziare a lavorare. Poco a poco, devo essere attento dopo la lesione. Con Xavi (Alonso, ndr) ho parlato quando ho firmato, mi ha fatto l’in bocca al lupo. Mi ha parlato molto bene del club, quando ci vedremo parleremo di più. Nella decisione di firmare per la Real, ha influito anche il fatto che la Real giocherà l'Europa League? Certo, dopo tanti anni in Europa, si vuole sempre continuare a farlo".

