David Silva, il Manchester City lo saluta con un post. Il patron Al Mubarak: "Gli dedicheremo una statua" - FOTO

L'avventura di David Silva al Manchester City sembra essere definitamente finita. Non è certo una novità che lo spagnolo sarebbe andato via ma proprio oggi sono arrivati anche i saluti ufficiali da parte del club che con un post sul profilo ufficiale Twitter lo ha ringraziato per questi anni insieme con una semplice frase: "Gracias David". Che sia questo un altro segnale per il futuro del giocatore?

Il patron del City Khaldoon Al Mubarak ha deciso di dedicare al giocatore una statua che sarà posizionata all'Etihad Stadium e un mosaico che invece è già stato completato e inserito presso la City Football Academy. Queste le parole del presidente: “David Silva è un giocatore che trasforma; un leader tranquillo che ha agito in modo silenzioso e deliberato e ha ispirato tutti intorno a lui, dal più giovane giocatore dell'accademia ai suoi compagni di squadra senior negli ultimi dieci anni. Ha impresso un segno alla squadra, a questo Club, alla sua storia e anche alla Premier League nel suo insieme. Come con Vincent Kompany prima di lui, la statua di David fungerà da promemoria duraturo dei meravigliosi momenti che ci ha regalato, non solo come calciatore incredibile, ma come ambasciatore e ispiratore che ha rappresentato questo club di calcio con grande dignità in ogni momento".