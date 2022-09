Dazn, nuova offerta per chi ancora non ha l'abbonamento: tutti i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuova offerta di Dazn per gli utenti che ancora non hanno sottoscritto l'abbonamento. Da oggi, e fino al 2 ottobre, sarà infatti possibile abbonarsi al prezzo speciale di 24,99 euro al mese per sei mesi anziché 29,99 euro al mese. L'offerta riguarda solo il piano Standard ovvero quello che consente la registrazione di due dispositivi e la visione in contemporanea su due device solamente sotto la stessa rete internet.

Scaduti i sei mesi l'abbonamento si rinnoverà in maniera automatica, salvo disdetta, al prezzo di 29,99 euro al mese. L'offerta può essere attivata solo dal sito Dazn.com e non tramite app.