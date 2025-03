De Rossi: "La Roma è la squadra più grande insieme alla Lazio, ci sarà..."

TUTTOmercatoWEB.com

Daniele De Rossi è tornato a parlare e lo ha fatto direttamente dal centro sportivo dell'Ostia Mare, società di cui è presidente. Diversi i temi affrontati dall'ex Roma, dalla Nazionale ai programmi per il futuro. A proposito degli azzurri, dopo la disfatta con la Germania, ha detto: "Una bella partita, io ho visto solo il secondo tempo quindi per me è stata stupenda… Poi ho visto e letto che non è andata benissimo ma può succedere contro una squadra come la Germania".

"Non so, non credo si sia inceppato più di tanto il processo di costruzione. Pochi anni fa abbiamo vinto l'Europeo con ragazzi che hanno dato vita ad un'esperienza incredibile. Forse qualche fenomeno in più nelle altre squadre c'è, come Mbappé, Sané o Foden, magari la nostra natura ci ha portato a diventare un po' più forti fra i difensori e i portieri ma forse fra qualche anno torneremo a produrre i Totti e i Del Piero. Sono cose cicliche. Penso che per sviluppare i ragazzi come lo siamo stati noi manchino 6-8 ore di calcio per strada a settimana".

Poi, sull'idea di un'amichevole con Roma e Lazio ha rivelato: "L'avevamo fatta anche la scorsa estate, perché no... La Roma è la squadra più grande insieme alla Lazio. Al di là dell'amichevole, ci sarà grande collaborazione fra noi e le due grandi squadre di Roma".

