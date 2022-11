De Rossi: "Sul derby nessuna previsione, Mourinho sa cosa fare. Se lo vedrò? Chiederò..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Daniele De Rossi, nell'intervento ai microfoini di Sky al termine della partita tra Ternana e Spal, è stato chiamato a rispondere anche a una domanda sul derby di Roma, che si giocherà domani alle 18. Ecco le sue parole: "Starò con la famiglia che mi manca molto. Mi piace molto questo lavoro, ma starò con loro. Il derby lo giocheranno a un km da casa mia, ma non voglio giudicare nulla perché, per ora, sono un oggetto estraneo. Oggi c'erano più sciarpe della Roma qui allo stadio che altro, ma devo mantenere il giusto distacco. Non faccio previsioni, c'è già un bravo allenatore che sa che deve fare. La tv sarà accesa, ovviamente, e chiederò un'oretta e mezzo di break per vederla".

