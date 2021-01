Derby, Burdisso: "La Lazio ha meritato ma senza la pressione dei tifosi..."

A distanza di tre giorni si continua a parlare del derby della Capitale che ha visto la Lazio trionfare e dominare sulla Roma per oltre 90 minuti. L'ex difensore giallorosso, Nicolas Burdisso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sfida: "La pressione dei tifosi era come un poliziotto che ti controlla. Senza pubblico può capitare in alcuni frangenti che ti rilassi. Poi bisogna essere obiettivi e dire che la Lazio ha vinto meritatamente".