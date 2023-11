Derby, Gerard Butler si prende la scena: la reazione di Anna Falchi - FOTO

Un punto a testa tra Lazio e Roma nella stracittadina valida per la dodicesima giornata di Serie A. Una sfida in cui non sono mancate emozioni, ma nessuna delle due è riuscita a imporsi sull'altra tanto da portare a casa l'intera posta in palio. A prescindere dal risultato, non si discutono il fascino e le vibrazioni che una partita del genere può far provare. Ha voluto godersele dal vivo, direttamente dalla tribuna dell'Olimpico, Gerard Butler dopo essere stato premiato dal presidente Lotito. L'attore si è concesso anche qualche selfie in attesa del calcio d'inizio e tra i fan, Anna Falchi. L'attrice ha condiviso sui social lo scatto accompagnato dal messaggio: "Scusate, ma la Lazio ha un tifoso in più".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE