Derby | Il Questore di Roma Massucci: "I tifosi non hanno mostrato maturità"

AGGIORNAMENTO 00.21 - Anche Reda Belahyane ha raggiunto la Capitale. Il centrocampista è arrivato in questi minuti alla stazione Termini - CLICCA QUI PER IL VIDEO

La Lazio accoglie Oliver Provstgaard. Il difensore centrale danese, classe 2003, è...

AGGIORNAMENTO 00.00 - Il gong finale pone fine alla chiusura della sessione invernale di calciomercato, sessione che in casa Lazio ha portato ben 3 acquisti: Arijon Ibrahimovic, in prestito con dirirtto di riscatto dal Bayern Monaco, Reda Belahyane, a titolo definitivo...