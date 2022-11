Derby, Ventola: "La Roma mi ha innervosito. Lazio? Minimo sforzo"

TUTTOmercatoWEB.com

Nel corso della BoboTv si parla ancora del derby della Capitale e in particolare della prestazione deludente della Roma. Nicola Ventola, ex attaccante di Inter e Atalanta, ha commentato così la stracittadina vinta 1-0 dalla Lazio: "Poca roba questo derby. Brutto da vedere il giro palla lento e inutile della Roma. Non ho mai capito che movimento facevano le punte. Non andavano mai in verticale. La Lazio è stata più bassa del solito. Cercava di ripartire con qualità in blocco però anche lei un po’ mi ha deluso. Il derby di Roma è una partita strana e i biancocelesti hanno portato a casa tre punti con il minimo sforzo. Vedere giocare la Roma mi ha innervosito. Abraham lo adoro come giocatore ma sta in difficoltà clamorosa".