Dia si prende la Lazio: una rinascita a suon di goal

È una Lazio particolare quella che si è vista in questo inizio di stagione. Cinica e imprevedibile allo stesso tempo, il gruppo di Baroni diverte i tifosi con un calcio offensivo ma rimane ancora qualche equilibrio da trovare in fase difensiva. Dinamo Kiev – Lazio, gara d’esordio in Europa League, vinta con tre goal di scarto dai capitolini, potrebbe essere la gara della consacrazione per la squadra e per un giocatore in particolare. Boulaye Dia, neoacquisto della squadra biancoceleste, sigla una doppietta e non accenna a fermarsi. Si è preso la Lazio e sembra pronto a lasciarsi alle spalle un anno complicato.

RINASCITA – È stato un anno travagliato per Dia. Dopo essersi reso protagonista nella stagione 2022/23 a Salerno con 16 goal, l’attaccante senegalese è stato messo ai margini del progetto nella stagione successiva. Attriti con la società a causa di un mancato trasferimento in Premier hanno segnato la stagione durante la quale il bomber non è riuscito a ripetersi, né per prestazioni né per statistiche. I giocatori come Dia però il goal ce l’hanno nel sangue e in tal senso la stagione 2024/25 può essere quella della rinascita. È bastato ritrovare la fiducia con la maglia della Lazio per tornare a segnare, fare assist e posizionarsi al centro delle dinamiche di gioco.

CINISMO – Dia ha esordito con incisività in Europa così come in campionato. Il centravanti senegalese, reduce dall’esordio europeo con i biancocelesti, è il primo giocatore straniero a realizzare una doppietta con la maglia della Lazio in trasferta nelle competizioni europee dai tempi di Sergej Milinkovic-Savic, il quale la realizzò contro il Nizza il 19 ottobre 2017, sempre in UEFA Europa League. Inoltre, il goal siglato al quarto minuto di gioco contro la Dinamo Kiev è il gol più veloce in questa edizione della competizione. Oltre a queste statistiche curiose, uno degli aspetti che stupisce di più è il cinismo dimostrato da Dia. Dopo 5 partite, 4 in campionato e 1 in Europa, ha totalizzato 4 reti divise equamente tra le due competizioni a fronte di 1.2 xG in campionato e 0.5 xG in Europa (Fonte: Fbref).

FUTURO – In una Lazio con molti interrogativi, sapere di avere in rosa un calciatore in grado di realizzare più goal di quanti se ne attendono può rincuorare il tifoso. Dopotutto la poca incisività sotto porta è stata uno dei problemi più grandi della Lazio dello scorso anno, ma Dia sa fare anche altro. È infatti ancora sotto gli occhi di tutti la rasoiata d’esterno che ha lanciato Pedro verso la porta, proprio nell’azione che ha portato al legno colpito dall’ex blaugrana. Sembra di aver di fronte un Dia tuttofare: goal, assist, qualità e quantità messi a servizio della squadra. Arrivato in estate con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto, dopo mesi di voci contrastanti, l’attaccante senegalese è sicuramente la nota più lieta del mercato estivo insieme a Nuno Tavares. La speranza è che la fiamma accesa in queste prime settimane divampi sempre di più nei mesi che vengono e che non resti solo un fuoco fatuo.