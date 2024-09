Dinamo Kiev - Lazio, duro pestone di Braharu su Zaccagni - FOTO

Procede a gonfie vele per la Lazio la gara d'esordio contro la Dinamo Kiev in questo esordio in Europa League. Una gara che si è messa subito in discesa per i biancocelesti, finiti inoltre in superiorità numerica dopo l'espulsione di Braharu al 71'. Il gioco era inizialmente proseguito, poi l'arbitro è stato richiamato al Var per controllare al monitor il brutto fallo dell'ucraino sull'attaccante laziale: dalle immagini trasmesse è stato evidente il duro pestone sul tendine rotuleo, intervento giudicato intenzionale e quindi punito con il cartellino rosso. Se il giudice sportivo dovesse decidere di squalificare Braharu per due giornate, il calciatore sarà costretto a saltare anche il match contro la Roma in programma giovedì 24 ottobre alle 18.45.