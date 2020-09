DIRETTA - Calciomercato Lazio, si chiude per Fares e Muriqi. E Kumbulla...

FARES E MURIQI - Sono due i nomi che da tempo orbitano intorno alla Lazio e sono quelli di Fares e Muriqi. Dopo un'estenuante attesa siamo finalmente alla chiusura per entrambi gli affari. La Spal ha detto "sì" all'offerta di Lotito, che è arrivato a mettere sul piatto 10 milioni totali tra 8 di parte fissa e 2 di bonus. Scalzata la concorrenza dell'Inter che proponeva un prestito con obbligo di riscatto a una cifra inferiore. Nelle prossime ore può arrivare l'annuncio che chiuderebbe la prima delle due telenovele. Anche per l'altra, quella legata a Vedat Muriqi, ci siamo. Le dichiarazioni nei giorni scorsi del giocatore hanno lasciato pochi dubbi sulla sua volontà di vestire la maglia della Lazio e anche il Fenerbahçe ha accettato i quasi 20 milioni bonus compresi offerti dai biancocelesti.

DIFESA - Chiusi questi due colpi, la Lazio vorrebbe acquistare anche un difensore. Tare ha dichiarato di essersi fatto da parte per la corsa a Kumbulla, ma il profilo dell'albanese non è ancora da escludere definitivamente. Sullo sfondo resta sempre il nome di Kim Min Jae, ma nelle ultime ore è emerso il nome di Izzo del Torino. Sarebbe una richiesta esplicita di Inzaghi, ma la valutazione di Cairo, che non ha intenzione di fare sconti a Lotito, si aggira intorno ai 20 milioni.

CESSIONI - Per quanto riguarda questi ultimi colpi, molto dipenderà anche dalle cessioni. Sull'uscio ci sono i soliti esuberi Wallace, Badelj, Durmisi, Proto e Di Gennaro, oltre a Jony, Bastos e Caicedo. Per lo spagnolo si attende l'offerta giusta dalla Spagna, mentre il difensore ha richieste dal Fenerbahçe e dal Rennes. Il Qatar attende invece l'attaccante ecuadoregno, manca però l'accordo tra la Lazio e l'Al Gharafa.