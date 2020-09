Calciomercato Lazio, capitolo difesa: Inzaghi vuole Izzo, ecco i dettagli

Nonostante la retromarcia dell'Inter, per ora Kumbulla rimane sullo sfondo, non è piaciuto l'atteggiamento del Verone e dell'entourage del giocatore nelle settimane scorse. L'albanese non è più una priorità, a meno di clamorosi ritorni di fiamma. La Lazio quindi ha deciso di guardarsi intorno alla ricerca di un rinforzo difensivo e Simone Inzaghi ha fatto espressamente il nome di Armando Izzo. Il tecnico biancoceleste è un estimatore dell’ex Genoa, lo considera perfetto per giocare nella difesa a tre, il suo nome era già uscito un anno fa nei colloqui tra Simone e la società, la Lazio portò avanti un sondaggio esplorativo, ma Cairo aveva fissato un prezzo altissimo, superiore ai 25 milioni di euro, un muro invalicabile per ogni pretendente.

RAIOLA E NUOVI SCENARI - Oggi lo scenario è cambiato, il patron granata ha aperto alla cessione di Izzo, il rapporto è ormai al capolinea, il prezzo è sceso, si può trattare, la valutazione s’aggira intorno ai 18-20 milioni, è possibile ragionare su alcune contropartite. Izzo verrebbe a Roma di corsa, si misurerebbe con la Champions, è lusingato dalla stima di Inzaghi, non rientra nei piani di Giampaolo che utilizzerà la difesa a quattro e ha fatto capire al giocatore di non puntare più su di lui. La Lazio ha recepito e ha cominciato i colloqui con Mino Raiola che, guarda caso, è l’agente di Izzo e con il quale sta per concludere la trattativa Fares. Proprio al super agente italo-olandese è affidato il mandato di trattare con il Torino considerati i pessimi rapporti tra Lotito e Cairo. Gli affari, però, sono affari e così ecco che Izzo può diventare un nome caldo per il mercato biancoceleste. Inzaghi ha messo il difensore campano in cima la sua lista, lo immagina sul centrodestra della difesa laziale, non è un caso che in questi giorni stia provando ripetutamente Luiz Felipe sul centrosinistra. Lotito è convinto di poter accontentare il proprio allenatore, magari dopo aver ceduto Bastos...

