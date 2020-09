Calciomercato Lazio, Muriqi: "Voglio andare a Roma, ma questa trattativa..."

Vedat Muriqi vuole la Lazio, lo ha fatto capire al Fenerbahce, spinge per il trasferimento e non intende più aspettare. L'accordo tra i club è vicino, ma bisogna ancora lavorare per trovare l'intesa definitiva. L'attaccante kosovaro ha rilasciato alcune dichiarazioni al giornalista Ertan Suzgun: "Il Fenerbahçe in me ha un posto speciale. Voglio andarmene da qui con con eleganza, senza strappi. Non ho mai portato avanti trattative che non fossero in linea con gli interessi del club". Poi Muriqi parla direttamente della Lazio e manda una frecciata ai dirigenti del club turco: "La Lazio gioca in Serie A e farà la Champions, è un passo importante nella mia carriera, Tuttavia le trattative stanno durando davvero tanto e questo ha iniziato a darmi fastidio, è logorante". Poi Muriqi continua: "Mi possono vendere a sei volte il prezzo d'acquisto, voglio che questa trattativa finisca il prima possibile". La Lazio preme per chiudere e accontentare il calciatore. Restano pochi passi prima di arrivare al sì definitivo, sempre che il Fenerbahce non decida di alzare nuovi muri e prolungare la telenovela all'infinito...

Pubblicato l'1 settembre